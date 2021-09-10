



«Сейчас я не соглашусь с Путиным. Я считаю, что лимит в России надо отменить. Когда есть конкуренция и мотивация — футбол развивается. А когда есть лимит, футболисты получают сумасшедшие деньги, хотя близко не играют на такой уровень.





Меня в России просто удивляет лимит. Если, образно, нужен левый защитник, а их по России мало, можно кого-то подписать свободным — он требует денег как игрок «Челси». И все ещё борются за него.





В России есть игроки хорошие, просто конкуренция должна быть здоровая. В Белоруссии тоже есть лимит, но я тоже против него. Все думают, что при лимите молодые будут получать больше практики, их будут забирать, но это не так.





Если приходит легионер за меньшие деньги, показывает результат — стремись, чтобы добиться такого же. Только так», — передаёт слова Глеба корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.











