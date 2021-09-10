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Крэйг Вудкрофт: сказал Принсу и Спунеру, что нам их не хватает, но попросил не играть против нас на максимум

Главный тренер "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Автомобилистом".

 


Яркая победа над "Локомотивом" дала дополнительный импульс перед домашней серией?

"Локомотив" – сильная команда, хороший противник. Было тяжело играть с ними в Ярославле, но этот матч рассказал многое о нашей команде: скорости, движение, высокая организация, желание. Игра была хорошей, у нас получилось то, что мы задумывали.

Континентальная хоккейная лига и эксперты высоко оценили старт команды в КХЛ. Вы лично работали над комплектованием состава в межсезонье. Как оцените команду по шкале от 1 до 10?

Думаю, в первой игре против "Динамо-Москва" были моменты, когда было видно, что наша команда не совсем еще готова, нам пришлось многое сделать, чтобы ребята играли так, как мы хотим. Да и сейчас нам предстоит еще много работы. Но те, кто находится в составе "Динамо", уже показали желание, характер, голод до побед – это очень важно. Нам предстоит еще много сделать, но все, кто собраны в команде, оказались здесь неслучайно.

Принс и Спунер были хороши в прошлом сезоне. У вас есть какие-то противодействия против них, о которых вы расскажете команде перед матчем?

Перед нашей раскаткой я как раз говорил и с Шейном и Райаном. Сказал ребятам, что нам их не хватает, в то же время попросил не играть против нас на максимум. Все знают, что когда ребята играют вместе, они очень опасны, это очень сильные хоккеисты. Сегодня будет серьезный вызов для нас – попытаться закрыть и не дать им отличиться, – сказал Вудкрофт в утреннем шоу "В одном звене", пишет Прессбол.
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