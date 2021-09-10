Если Игорь Бокий выходит на старт, то почти всегда выигрывает. Так было уже на трех Паралимпиадах, где соревнуются спортсмены с ограниченными возможностями. Если учесть, пишет Kp.by что Игорю лишь 27 лет, то серию побед он вполне может продолжить в Париже-2024 и Лос-Анджелесе-2028. Главное, чтобы здоровье позволило.





"Строю дом в Минске"





- Игорь, вот так сразу, не задумываясь ответить, сколько золотых медалей вы завоевали за карьеру?





- Если олимпийских, то 16 золотых, одну серебряную и одну бронзовую.





- А если прибавить награды чемпионатов мира и Европы?





- Ой, - тяжело вздыхает Игорь. – В Википедии читал, что вроде бы с 28 золотых на чемпионатах мира, а с Европы точно не знаю.





- В той же Википедии написано, что 25. Но там нет информации, сколько вы заработали призовыми от государства, благодаря вашим олимпийским достижениям. Около 831 тысяч долларов. По призовым и на Олимпиадах и Паралимпиадах вы заработали больше всех. Даже Дарья Домрачева осталась позади. Это хороший стимул?





- Приятно, конечно, когда государство поощряет за хорошие выступления. Это, конечно, и стимул, чтобы исполнить мечты.





- Какие?





- Например, сейчас я занимаюсь строительством дома в Минске. Очень хочется жить в своем доме, на это деньги и идут.





- А в доме вы будете жить…





- С женой Мариной и дочкой Адрианой. Нашей девочке сейчас 1 год и 5 месяцев.





- Жена спортсменка?





- Нет. А по профессии она… Подождите, сейчас спрошу. Вот подсказывает мне, что менеджер-экономист.





Марина и Игорь женаты уже два года. Фото: Инстаграм Игоря Бокого





"Не все видишь, не все воспринимаешь, не те цвета, яркость"





- Объясните, пожалуйста, что значит класс SB13, в котором вы выступаете?





- SB13 – это моя группа, где объединены спортсмены, которые испытывают менее значительные проблемы со зрением, чем другие. В группе SB12 находятся спортсмены со зрением хуже, чем в нашей, а в SB11 – тотально слепые. Состояние здоровья контролируют международные медицинские комиссии. Квалификацию они дают на время от 1 года 4 лет. Заседания комиссий проходят в различных странах. Например, последняя проверка моего зрения была в этом году в Италии и мне дали допуск на четыре года.





- У обычных людей зрение проверяют по всем известной оптиметрической таблице.





- Первую строчку (буквы Ш и Б) я увижу, если подойду на расстояние двух шагов от таблицы. Но большой минус это не единственная проблема. У меня частичная атрофия зрительного нерва, ярко выраженная амблиопия, астигматизм присутствует. Все это, конечно, создает некомфортные условия: не все видишь, не все воспринимаешь, не те цвета, яркость.





- Вы носите линзы?





- Да, хожу без очков, иногда линзы использую. Но постоянно их носить не могу, глаза не воспринимают, появляется конъюнктивит.





- Устранить эти проблемы нельзя?





- Полностью нельзя, операции сильно не помогут.





- Когда начались эти проблемы?





- В детстве зрение падало стремительно. Глаз не успевал развиваться за ростом организма. А ребенком я рос непоседливым и что бы хоть как-то меня усмирить, врачи порекомендовали родителям отдать меня в плавание.





В Дубае. Фото: Инстаграм Игоря Бокого.





- И вы с удовольствием плавали?





- Нет, по началу меня родители за руку в бассейн водили. Случалось, что тренеры меня выгоняли с тренировок, а бывало и я сам убегал. Но постепенно втянулся, у меня стало получаться, пошли успешные выступления на соревнованиях, дома появились призы. Вот тогда я вошел во вкус.





- Вы говорили, что большую роль сыграли и тренеры, и родители.





- Да, особенно в тот переломный момент, когда врачи мне не давали допуск к занятиям. Родители очень переживали. Поддержка мамы и отцы была очень важна. Отец до сих пор так переживает, что не может смотреть соревнования в прямой трансляции, только в записи, когда уже знает результат.





- Но ухудшавшееся зрение вынудило изменить планы.





- Да, когда мне было лет 14-15 врачи не дали допуска к занятиям. Но я хотел дальше плавать и тренеры предложили перейти в паралимпийский спорт. В 16 лет я впервые стал чемпионом мира по паралимпийскому плаванию.





"В 2013 году установил рекорд страны на дистанции 400 метров вольным стилем"





- И тут возникает еще один вопрос, который я нередко слышал от окружающих: зачем хорошее зрение пловцу, мол, плыви себе и все?





- Для того, чтобы не усугубить проблемы со зрением, я тренируюсь менее интенсивно, чем здоровые атлеты. А это значит, что я не могу работать также, как ведущие пловцы мира. В зале я поднимаю не такую тяжелую штангу, в бассейне меньше повторений (здоровые спортсмены, например, плывут 16 раз по 100 м и отдых 20 секунд, у Игоря это задание - 10-12 раз по 100 м и отдых 30 секунд. Ред.).





- Но все равно, какие бы щадящие нагрузки ни были, все равно ведь на такой уровень плавание можно выйти только через пахоту. Сколько вы тренируетесь?





- Две тренировки в день на воде (десять в неделю, одно занятие - от 1, 5, до 2 часов) плюс работа в тренажерном зале.





- Не надоедает?





- Когда ты любишь свое дело, то нет. К тому же в команде приятная атмосфера, плаваю я не один а в спарринге с партнерами.





- Только один раз за три Паралимпиады вы не доплыли до пьедестала. Случилось это сейчас в Токио на дистанции 100 м брассом – пятое место. Хотя в Рио-2016 у вас была бронза.





- Я не расстроен, потому что показал свой лучший результат. Просто соперники были сильнее. А вообще, я недолюбливаю брасс. Не чувствую я его также, как другие стили. Чтобы брасс плавать, надо таким родиться. Минус еще в том, что у меня недостаточно сильные коленные суставы, из-за этого я не могу сделать правильный толчок ногами.





Отдых после соревнований в Лондоне. Фото: Инстаграм Игоря Бокого





- В Токио-2020 вы стали чемпионом на дистанции 100 м на спине с мировым рекордом – 56,36 сек. Я посмотрел, как проплыл эту дистанцию олимпийский чемпион Евгений Рылов – 51,98. Разница существенная. Вы со здоровыми спортсменами соревновались?





- Периодически. Я был неоднократным чемпионом Беларуси. А в 2013 году установил рекорд страны на дистанции 400 метров вольным стилем (3.52,78)





- Это поразительно! Даже при ваших ограничениях в тренировках никто из здоровых пловцов вот уже восемь лет не может побить этот рекорд.





- Пока так. Я улучшил свой результат и на 200 метров комплексным плаванием, до рекорда секунда не хватило.





- Меня еще поразило, что в своде рекордов Беларуси всего значится 17 личных дисциплин. И ваш рекорд в четверке самый старых. Трудно представить, на что бы вы были способны, если бы не проблемы со зрением. Не удивлюсь, если вы на Олимпиаде еще выступите?





- Это возможно, если будет результат соответствующий. Но совместить Олимпиаду и Паралимпиаду я не могу. Они проходят с разницей в несколько недель и так долго держать спортивную форму нереально. Так что приходится выбирать.





КОМПЕТЕНТНО





Тренер Геннадий Вишняков: «Игорь – это большая рыба»





Игорь начинал заниматься плаванием у Натальи Поздняковой в Бобруйске, а когда вышел на профессиональный уровень, то переехал в Минск и тренируется под руководством Геннадия Вишнякова.





«Уникальность Игоря Бокого в его характере. Это очень сильная личность с характером бойца победителя, который ставит перед собой максимальные цели и понимает какой нелёгкий путь необходимо пройти, - говорит нам о своем ученике Геннадий Вишняков. - Прежде всего это дисциплина, ответственность и полная самоотдача на тренировках, вера в себя, вера тренера.





Еще Игорь обладает очень ценными для спортивного плавания качествами: легкое, можно сказать воздушное тело, отличное рецептурное чувство воды, которое позволяет с наименьшими энергозатратами выполнять качественные гребки. Игорь – это большая рыба. Там, где другие пловцы выполняют четыре гребка, Игорь выполняет два. Это в нем заложено природой. Задача тренера совершенствовать это чувство.





СПРАВКА КП





Игорь Бокий родился 28 июня 1994 года в Бобруйске. 16-кратный чемпион Паралимпиад (2012, 2016 и 2020 гг.), 28-кратный чемпион мира, 25-кратный чемпион Европы. Обладатель 10 действующих мировых рекордов. Рекордсмен Беларуси среди здоровых спортсменов на дистанции 400 м вольным стилем. Женат, воспитывает дочь.























