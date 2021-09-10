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Глеб сыграет за сборную звезд на "Кубке легенд"

Белорусский футболист Александр Глеб заявлен за сборную звезд на "Кубок легенд".

В команду с белорусом попали Марко Матерацци, Давид Трезеге, Эстебан Камбьяссо, Марко Амелия, Кристиан Дзаккардо, Георгиос Карагунис, Хавьер Савиола, Пьер ван Хойдонк, Андрей Воронин, Мохамед Сиссоко.

Команда нашего соотечественника выступит в группе "А" со сборными легенд Испании и Португалии. 

В другой группе сыграют команды России, Германии и Турции. В первом матче сборная звезд сыграла вничью с коллективом Испании (13:13). Отметим, что сборная звезд — действующий победитель турнира.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы. Встречи проходят в формате "5 полевых плюс вратарь" в два тайма по 20 минут.
Источник: pressball.by
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