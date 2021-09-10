"Она понимала, что будут болеть против нее, но чтобы настолько!" Легенда тенниса - о том, публика "хейтила" Соболенко на US Open
Легендарный шведский теннисист, экс-первая ракетка мира Матс Виландер рассказал в эфире телеканала «Евроспорт», на котором работает экспертом, как публика болела против Арины Соболенко в полуфинале US Open.
«Арине, конечно, было тяжело с этой публикой, — заявил эксперт. — Она, наверное, понимала, что многие будут болеть против нее, но чтобы настолько!»
По словам Виландера, арена буквально взорвалась овациями после первой двойной ошибки белоруски в последнем гейме матча.
Экс-первая ракетка считает, что так поступать публика не должна: «В такой атмосфере, когда люди испытывали экстаз от твоих ошибок, неверных решений, очень тяжело добиваться положительного результата», — цитируют Матса naviny.
Напомним, Соболенко проиграла полуфинал US Open. Сегодня ночью она уступила 19-летней Лейле Фернандес из Канады 6:7: 6:4, 4:6.
В финале Фернандес встретится с британкой Эммой Радучанну.
Белорусский партизан
11:19 10/09/2021
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