



«Арине, конечно, было тяжело с этой публикой, — заявил эксперт. — Она, наверное, понимала, что многие будут болеть против нее, но чтобы настолько!»





По словам Виландера, арена буквально взорвалась овациями после первой двойной ошибки белоруски в последнем гейме матча.





Экс-первая ракетка считает, что так поступать публика не должна: «В такой атмосфере, когда люди испытывали экстаз от твоих ошибок, неверных решений, очень тяжело добиваться положительного результата», — цитируют Матса naviny





Напомним, Соболенко проиграла полуфинал US Open. Сегодня ночью она уступила 19-летней Лейле Фернандес из Канады 6:7: 6:4, 4:6.

В финале Фернандес встретится с британкой Эммой Радучанну.







