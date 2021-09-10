Месси побил самый старый рекорд Пеле
В Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии, который завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.
Победу аргентинцам в этой игре принёс хет-трик форварда 34-летнего Лионеля Месси, который отличился на 14-й, 65-й и 89-й мин.
В этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше - 77. Месси сыграл 153 матча, а в Пеле – 91.
Сборная Аргентины, набрав 18 очков в восьми матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на три очка. Боливия с шестью – на предпоследнем, девятом, месте. Ранее бразильские чиновники сорвали матч Бразилия – Аргентина.
09:30 10/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение