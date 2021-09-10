Бывший главный тренер сборной России Гуус Хиддинк, в последнее время возглавлявший команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры.





В последнее время я не работал из-за коронавируса, и так совпало, что вчера я поговорил с руководством, и мы пришли к выводу, что лучше пока взять паузу, потому что они хотят попробовать другой подход.





Действительно ли речь лишь о паузе?

Я собираюсь остановиться. Окончательно.





Не собираетесь ли вы поступить как Адвокат, возглавивший сборную Ирака, несмотря на обещание завершить карьеру?

Нет, нет, — как передает sports.ru, сказал Хиддинк в эфире SBS 6.









Хиддинк в течение карьеры тренера поработал в сборных России и Нидерландов, "Анжи", "Реале", "Челси", ПСВ, "Валенсии" и иных командах.





На клубном уровне выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, Кубок Англии, Кубок чемпионов, межконтинентальный кубок.





В 2008 году тренер вывел сборную России в полуфинал Евро, также он занимал 4-е место на ЧМ-1998 и ЧМ-2002 со сборными Нидерландаов и Южной Кореи соответственно.



