+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Рене Фазел: дисквалификация Баскова никак не влияет на сборные Беларуси

Дисквалификация президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.

Рене Фазел: дисквалификация Баскова никак не влияет на сборные Беларуси  
Дисквалификация президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.

Об этом  сообщил ТАСС, президент ИИХФ Рене Фазел.

"Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова в совете", — сказал Фазел.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]