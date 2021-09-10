Рене Фазел: дисквалификация Баскова никак не влияет на сборные Беларуси
Дисквалификация президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.
Рене Фазел: дисквалификация Баскова никак не влияет на сборные Беларуси
Дисквалификация президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.
Об этом сообщил ТАСС, президент ИИХФ Рене Фазел.
"Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова в совете", — сказал Фазел.
07:34 10/09/2021
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