Рене Фазел: дисквалификация Баскова никак не влияет на сборные Беларуси

Дисквалификация президента Федерации хоккея Беларуси (ФХБ) Дмитрия Баскова не повлияет на позиции в совете Международной федерации хоккея (ИИХФ) белоруса Сергея Гончарова.





Об этом сообщил ТАСС , президент ИИХФ Рене Фазел.





"Это личное отстранение президента, которое никак не влияет ни на сборные Беларуси, ни на Сергея Гончарова в совете", — сказал Фазел.



