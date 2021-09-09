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Сборная Беларуси победила испанцев в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сегодня стартовал групповой этап Суперфинала Евролиги по пляжному футболу. Сборная Беларуси начала турнир с победы, уверенно обыграв испанцев 4:0, сообщили в белорусской федерации пляжного футбола.



Отличились Евгений Новиков, Анатолий Рябко, Артемий Дрозд. При этом Рябко отметился дублем (второй мяч он забил с пенальти).

Завтра белорусам предстоит игра против действующих чемпионов мира – сборной России, пишет interfax.by, которая сегодня также успешно провела свой первый матч, разгромив команду Польши со счетом 7:2.

11 сентября белорусы сыграют с поляками.
 
Во 2-й группе играют команды Италии, Португалии, Украины и Швейцарии.

В полуфинал выходят по две лучших команды из каждой группы.

Действующими чемпионами Евролиги являются португальцы, на счету которых семь титулов.
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