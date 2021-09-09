







Отличились Евгений Новиков, Анатолий Рябко, Артемий Дрозд. При этом Рябко отметился дублем (второй мяч он забил с пенальти).





Завтра белорусам предстоит игра против действующих чемпионов мира – сборной России, пишет interfax.by, которая сегодня также успешно провела свой первый матч, разгромив команду Польши со счетом 7:2.





11 сентября белорусы сыграют с поляками.

Во 2-й группе играют команды Италии, Португалии, Украины и Швейцарии.





В полуфинал выходят по две лучших команды из каждой группы.





Действующими чемпионами Евролиги являются португальцы, на счету которых семь титулов.















