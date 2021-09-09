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В программу Европейских игр 2023 года включили фехтование

Фехтование официально включено в соревновательную программу Европейских игр 2023 года в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Европейских олимпийских комитетов (EOC).


Фехтование было включено в предварительный список Европейских игр в сентябре 2020 года. Согласно официальному соглашению между EOC и Европейской конфедерацией фехтования (EFC) соревнования по фехтованию на Европейских играх получат статус чемпионата Европы, пишет Прессбол, на турнире будут разыграны рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Фехтование было представлено на первых Европейских играх 2015 года в Баку. В 2019 году Игры принимал Минск, однако фехтование не попало в соревновательную программу. Европейские игры 2023 года в Польше запланированы на период с 21 июня по 2 июля.
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