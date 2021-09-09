







"Конечно, мне не хватает Михаэля. Я скучаю по нему буквально каждый день. Но, конечно, его недостает не мне одной: дети, семья, его отец, все тоже очень скучают. Но Михаэль здесь, с нами. Другой, но он все еще здесь, это придает нам силы. В настоящее время он продолжает проходить терапию.





Мы делаем все от нас зависящее, чтобы Михаэлю стало лучше, чтобы ему было комфортно, чтобы он просто чувствовал, что мы рядом. Хочу подчеркнуть, что буду делать все, что смогу.





Мы стараемся жить как обычная семья - так, как Михаэль всегда любил. "Личное - значит личное", - так всегда говорил он. Для меня очень важно, чтобы он мог продолжать жить своей личной жизнью и получать от нее удовольствие. Раньше Михаэль всегда защищал нас, теперь мы защищаем Михаэля", - приводит слова Коринны RaceFans.





Интервью с Коринной вышло в рамках документального фильма, пише ru.oxu.az, посвященного Михаэлю Шумахеру, снятого стриминговым сервисом Netflix.









Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провел еще три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел. С момента получения травмы Михаэлем информация о его состоянии здоровья поступает дозированно. Есть мнение, что Шумахер не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не