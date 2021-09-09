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Белорусские спортсмены будут согласовывать с Минспорта заграничные командировки

Министерство спорта и туризма Беларуси выпустило инструкцию "о порядке согласования направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для участия в спортивных мероприятиях", сообщает "Царьград".


Минспорта, облисполкомы и Мингорисполком будут согласовывать направление делегаций федерациями, иными организациями физкультуры и спорта, средними школами — училищами олимпийского резерва в случаях, если делегации спортсменов получают поддержку из бюджета или принимают средства от организаций, получающих поддержку от государства, спонсорской помощи или доходов от рекламы.

Делегации по игровым видам спорта должны направлять в Минспорта выписку из календарного плана мероприятий ежегодно не позднее 1 декабря. Иные организации физкультуры и спорта и также теперь обязаны предоставлять выписки из календарных планов одновременно в Минспорта, и в исполкомы.

В документе отмечается, пишет Прессбол, что Минспорта и исполкомы в течение двух недель должны рассмотреть выписки и проинформировать организации о согласовании или несогласовании отправки делегаций.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно критиковал результаты выступления белорусских спортсменов на соревнованиях, и говорил, что шальных денег от государства для них больше не будет.
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