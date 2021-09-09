



Защитник "Барселоны" испанец Жерар Пике может завершить профессиональную карьеру в конце сезона, пишет La Sotana.





"Я уйду из футбола будучи игроком "Барселоны". Да, это может быть последний сезон", - сказал он.





34-летний футболист добавил, пишет Sputnik, что не может гарантировать, что будет играть в следующем сезоне.





"В тот день, когда почувствую, что больше не могу помогать "Барсе", я уйду на пенсию", - сказал Пике.





В августе испанец травмировал левую голень в матче второго тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:1). Из-за повреждения он не смог продолжить встречу.





Пике является воспитанником "Барселоны". В составе каталонского клуба он восемь раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.







