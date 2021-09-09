Жерар Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне». Сезон-2021/2022 может быть последним для меня»
34-летний футболист заметил, что намерен завершить карьеру именно в каталонском клубе.
Защитник "Барселоны" испанец Жерар Пике может завершить профессиональную карьеру в конце сезона, пишет La Sotana.
"Я уйду из футбола будучи игроком "Барселоны". Да, это может быть последний сезон", - сказал он.
34-летний футболист добавил, пишет Sputnik, что не может гарантировать, что будет играть в следующем сезоне.
"В тот день, когда почувствую, что больше не могу помогать "Барсе", я уйду на пенсию", - сказал Пике.
В августе испанец травмировал левую голень в матче второго тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:1). Из-за повреждения он не смог продолжить встречу.
Пике является воспитанником "Барселоны". В составе каталонского клуба он восемь раз становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.
19:32 09/09/2021
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