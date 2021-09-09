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МОК отстранил Северную Корею от Олимпиады-2022

МОК прекратит финансирование северокорейского НОК и не будет предоставлять иную поддержку, подчеркнул Томас Бах.


Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Играх в Токио, пишет Sputnik. Об этом в среду заявил президент МОК Томас Бах.

Северная Корея в марте приняла решение не участвовать в летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Власти КНДР объяснили это пандемией коронавируса.

"Только КНДР не принимала участие в Играх. Они нарушили хартию, не выполнили своих обязанностей. Мы приняли решение, что НОК КНДР отстранен до конца 2022 года", - заявил Бах.

Он добавил, что МОК оставляет за собой право пересмотреть сроки дисквалификации НОК КНДР.

"НОК КНДР не сможет рассчитывать на поддержку или реализацию программ МОК во время отстранения", - сказал глава МОК.

Бах отметил, что если северокорейские спортсмены отберутся на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, по итогам квалификационных соревнований, исполком МОК со временем примет соответствующее решение относительно этих атлетов.
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