+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

FINA хочет видеть микст-дуэты в синхронном плавании на Олимпиаде

Соревнования смешанных дуэтов в синхронном плавании должны войти в программу Олимпийских игр в будущем. Такое мнение высказал президент Международной Федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.


"Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр, — приводит ТАСС слова главы FINA. — Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем все для этого".

"Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведется", — добавил Аль-Мусаллам, пишет Прессбол.

Смешанные дуэты в синхронном плавании не вошли в программу соревнований Олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые данная дисциплина появилась в программе чемпионата мира на турнире 2013 года в Казани.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]