



"Микс-дуэты в будущем обязательно должны быть в программе Олимпийских игр, — приводит ТАСС слова главы FINA. — Эта дисциплина есть на всех наших официальных соревнованиях, это зрелищный вид программы. Мы считаем, что он должен быть на Олимпийских играх. Мы делаем все для этого".





"Когда это может произойти? Хотелось бы, чтобы как можно раньше. Но такая работа ведется", — добавил Аль-Мусаллам, пишет Прессбол.





Смешанные дуэты в синхронном плавании не вошли в программу соревнований Олимпийских игр 2024 года в Париже. Впервые данная дисциплина появилась в программе чемпионата мира на турнире 2013 года в Казани.











