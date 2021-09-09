"Развязали руки людям, которым нельзя было. И каждый решает свои амбиции. Кто-то-на квартиру, кто-то-на новую должность. Каждый ищет себе жертву и пускает под нож, представляя врагам народа.





Они недалеко от Средневековья ушли. Помните, как там на ведьм охотились? Главное было кого-нибудь обвинить, а дальше на костер".





Белорусы провалились на Олимпиаде и на Паралимпиаде; хоккеисты не вышли на следующие Олимпийские игры; футболисты проиграли пять раз подряд; Дмитрия Баскова дисквалифицировали, и это не единственный скандал. Это все — о том, куда власти сегодня привели белорусский спорт", - расссказала Надежда Остапчук



