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Надежда Остапчук за полминуты объяснила причины хронических неудач беларуских спортсменов

Надежда Остапчук - о причинах хронических неудач белорусских спортсменов.

Надежда Остапчук за полминуты объяснила причины хронических неудач беларуских спортсменов
"Развязали руки людям, которым нельзя было. И каждый решает свои амбиции. Кто-то-на квартиру, кто-то-на новую должность. Каждый ищет себе жертву и пускает под нож, представляя врагам народа.

Они недалеко от Средневековья ушли. Помните, как там на ведьм охотились? Главное было кого-нибудь обвинить, а дальше на костер".

Белорусы провалились на Олимпиаде и на Паралимпиаде; хоккеисты не вышли на следующие Олимпийские игры; футболисты проиграли пять раз подряд; Дмитрия Баскова дисквалифицировали, и это не единственный скандал. Это все — о том, куда власти сегодня привели белорусский спорт", - расссказала Надежда Остапчук 
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