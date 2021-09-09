"Я хотел сделать это обращение, чтобы не волновать болельщиков, что, в принципе, я в клубе и просто есть болезнь. И на тот момент, когда я почувствовал недомогание, я ж не мог определить, что у меня есть коронавирус.





После этого только сделал тест и я только во вторник узнал результат. И потом пошли и тренеры, и футболисты. И всем начало показывать, что это положительный тест.





Так что боязни никакой не было. Коронавирус... Я в этом вообще ничего плохого не вижу, но было неприятно, лежа в больнице не в очень хорошем состоянии, когда, в принципе, я знаю очень хорошо людей, и я к ним нормально относился, те же журналисты, искажали и такие вещи говорили, которые, наверное, не совсем правильные.





Но это жизнь, я все понимаю. Современные лайки, подписки важнее человеческих, наверное, отношений. Это, конечно, неприятно. Но как есть так есть.





Я говорю, что да, я переболел коронавирусом, и все ребята у нас переболели коронавирусом. И вчера сделали только опять тестирование и, слава Богу, на данном этапе у нас у всех отрицательные тесты на коронавирус", - цитиует Жукавского







