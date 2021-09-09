Защитник сборной Беларуси по футболу Николай Золотов уверен, что после проигрыша Бельгии со счётом 0:1 фанатов у его команды прибавится.





«Да, в Беларуси сейчас мы такие козлы отпущения. Никто за нас не болеет. За нас болеют считанные единицы. Я думаю, что даже таким результатом, хоть и проигрышем, мы многим испортили настроение. Понятно, что все будут говорит: «Да, они все равно проиграли, те вполсилы играли». Но, как сказал главный тренер, это не наши проблемы. Их состав и в какую мощь они играли», — заявил футболист после мачта со сборной Бельгии.





«Отсутствие результата – это плохо, но прежде всего такими играми мы все равно будем влюблять в себя потихоньку болельщиков. Какая-то армия болельщиков будет появляться», — поделился оптимизмом Николай Золотов.





А затем футболист рассказал о плане, как эту армию собрать.





«Да, сначала это будет 5 человек, потом 10, потом будет 100, но если люди будут видеть, что мы небезразличны на поле, то, я уверен, со временем, к нам сначала будут нейтрально относиться, а потом уже доиграем до такого, что нас будут поддерживать», — считает Николай Золотов.





Не забыл футболист и главную цель игры. По словам Николая, сборная Беларуси по футболу в предстоящих матчах с Чехией и Эстонией рассчитывает только на победу.





«Безусловно 6 очков. Мы будем настраиваться только на победу. Лично для меня эти матчи дали какую-то надежду, что мы можем играть», — пообещал футболист.









Напомним, что сборная Беларуси по футболу проиграла в «домашнем» матче в Казани со счетом 0:1. Гол у «красных дьяволов» забил Деннис Прат на 33 минуте.





Для белорусов это поражение — четвертое в текущем отборочном цикле и второе от сборной Бельгии. Первая встреча закончилась с разгромным счетом 8:0. Поражение стало самым крупным в истории команды.





Сборная продолжает идти на предпоследнем месте в отборочной группе Е.