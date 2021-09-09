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Белорусские волейболисты обыграли команду Черногории на чемпионате Европы

Мужская сборная Беларуси по волейболу одержала победу над командой Черногории в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Поединок между этими командами завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:12) в пользу белорусской сборной.

Все три партии остались за подопечными Виктора Бекши. При этом если в первой борьба была достаточно равной и упорной, и белорусская команда смогла "вырвать концовку", то уже в третьем сете преимущество белорусов было основательным и сомнению не подлежало.
 
Самым результативным игроком матча, как пишет interfax.by стал белорус Родион Мискевич, набравший 15 очков.
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