Поединок между этими командами завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:21, 25:12) в пользу белорусской сборной.





Все три партии остались за подопечными Виктора Бекши. При этом если в первой борьба была достаточно равной и упорной, и белорусская команда смогла "вырвать концовку", то уже в третьем сете преимущество белорусов было основательным и сомнению не подлежало.

Родион Мискевич, набравший 15 очков. Самым результативным игроком матча, как пишет interfax.by стал белорус, набравший 15 очков.



