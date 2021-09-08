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"Вы — уважаемый человек, идите домой": стало известно, как задерживали Кудина

Татьяна Пархимович, жена многократного чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, рассказала "Региональной газете" подробности участия своего мужа в августовских протестных акциях 2020 года.

Алексей Кудин с женой Татьяной и во время протестов

Татьяна Пархимович, жена многократного чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина, рассказала "Региональной газете" подробности участия своего мужа в августовских протестных акциях 2020 года.

9 августа муж с женой проголосовали, а после всей семьёй с друзьями пошли гулять. Вечером Татьяна решила пойти домой вместе с детьми, а Алексей вернулся домой поздно, очень потрясённый.

Он рассказал, как на площади силовики избивали людей. По словам спортсмена, и на него замахнулись, но, видимо, узнали, потому что сказали: "Вы — уважаемый человек, идите домой".

Алексея, по словам Татьяны, это так возмутило: "в смысле домой ? Я у себя дома".

На следующий день, 10 августа, Алексей отправился в город один. Через некоторое время он позвонил Татьяне, которая была у своей мамы, и попросил её забрать машину, так как его задержали. Жена сначала не поверила — думала это какая-то шутка, пишет Еврорадио.

Как выяснилось, Кудин, избитый силовиками, пришёл домой, сел в машину и поехал в больницу, чтобы медики осмотрели его гематомы на голове.

"Он всегда так: ничего мне не говорит о своих травмах. Что-то повредит на тренировке — и сразу в больницу. А я уже вижу зашитую рану", — пояснила Татьяна в интервью.

На пути в больницу Алексея задержали. Жена видела его дважды на суде в Москве, а потом в Молодечно: "Он не знал, что я приеду в Москву, очень обрадовался тогда и удивился. На судах в Москве и в Молодечно мы просто смотрели друг на друга. Хотя бы так...".

11 августа в Молодечно Кудин был осуждён на два с половиной года колонии общего режима. Его признали виновным в сопротивлении милиционерам. В июле этого года спортсмена выдала Россия, куда он выехал ещё в прошлом году.

Кудин заявил в суде, что на самом деле это была самооборона. Он считает, что его дело политически мотивировано и требует освобождения.

Белорусские правозащитники признали Кудина политзаключенным.
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