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Новое заявление МОК по ситуации произошедшей с Тимановской на Олимпиаде в Токио

Расследование по ситуации с Тимановской продолжается, сообщили в МОК.



Стало известно о том, что расследование ситуации на Олимпийских играх в Токио с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской еще не завершено, сообщает телеграм-канал МТРК «Мир» в Беларуси.

Как заявили в МОК, дисциплинарной комиссией еще ведется расследование.

- Дисциплинарная комиссия продолжает расследование, мы проинформируем вас о том, когда оно завершится и будут оглашены выводы, - цитирует ресурс слова Джеймса Маклауда, директора МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что МОК проводит дисциплинарное разбирательство по ситуации с белорусской легкоатлеткой. А в Международном олимпийском комитете не исключают возможность дисциплинарных мер против НОК Беларуси из-за ситуации произошедшей с Кристиной Тимановской на Играх в Токио.
KP.by
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