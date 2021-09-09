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Сергей Стась об уходе игроков: они подросли и захотели пойти дальше. Как я могу их держать?

Главный тренер "Гомеля" Сергей Стась на встрече с болельщиками объяснил уход в межсезонье из команды молодых талантливых игроков и заверил, что и без них "рыси" готовы стать чемпионами.


- Они подросли и захотели пойти дальше. Каждый нормальный спортсмен ставит себе планку на уровень выше. Те же Качеловский, Скоренов, Субхи… Как я могу их держать? Зачем? Им делают предложения КХЛовские клубы, а я буду насильно их держать здесь? Конечно, они хотят расти и прогрессировать, как и любой нормальный спортсмен. И я также хочу прогрессировать, стать со временем главным тренером клуба КХЛ или тренером сборной. Это нормально – ставить планку и идти вперед. За три года они подросли и здорово показали себя. Я думаю, что они благодарны и клубу, и городу, и болельщикам, и руководству. На мой взгляд, мы должны гордиться, что наши ребята играют на таком высоком уровне. Будут новые молодые ребята, есть Юзленко, есть Стасенко, Овсянников. Если я дам кого-то одного для сборной, например, защитника, я буду рад доволен, значит, не зря провел сезон. Конечно, я уверен, что тем же составом мы бы выиграли золото. Но мы и так его выиграем, посмотрите. Результат будет, – сказал Сергей Стась.
Прессбол
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