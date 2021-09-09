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Гандбол. Отборочный матч между женскими сборными Беларуси и Германии перенесен из Минска в Трир

Матч второго тура квалификации к чемпионату Европы-2022 пройдет не в Минске, как было запланировано изначально, а в Трире. Такое решение приняла ЕГФ.

Гандбол. Отборочный матч между женскими сборными Беларуси и Германии перенесен из Минска в Трир
Причиной послужила сложная логистика для команд после проведения игр стартового тура. В белорусской столице соперники встретятся в шестом туре, который запланирован на 23-24 апреля.

Генеральный секретарь Немецкого гандбольного союза Марк Шобер отметил, что это решение значительно упрощает организационные вопросы обеих команд.

Тур 1:

Среда, 6 октября, 18:00: Нидерланды - Беларусь
Четверг, 7 октября, 20:15: Германия - Греция

Тур 2:

воскресенье, 10 октября, 16:00: Греция - Нидерланды,
воскресенье, 10 октября, 19:30: Германия - Беларусь * (перенесен)

3 тур (2-3 марта 2022 г.):

Германия - Нидерланды
Греция - Беларусь

4 тур (5-6 марта 2022 г.):

Нидерланды - Германия
Беларусь - Греция

5 тур (20/21 апреля 2022 г.)

Греция - Германия
Беларусь - Нидерланды

6 тур (23/24 апреля 2022 г.):

Беларусь - Германия 
Нидерланды - Греция
"Прессбол"
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