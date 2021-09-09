Гандбол. Отборочный матч между женскими сборными Беларуси и Германии перенесен из Минска в Трир

Матч второго тура квалификации к чемпионату Европы-2022 пройдет не в Минске, как было запланировано изначально, а в Трире. Такое решение приняла ЕГФ.