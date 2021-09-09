Серб Новак Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 34-летнего Джоковича, занимающего первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В полуфинале серб встретится с представителем Германии Александром Зверевым (четвертый номер мирового рейтинга). В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12).





В июле Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В случае победы на текущем US Open он станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер (1962, 1969).





Берреттини 25 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В 2021 году теннисист впервые вышел в финал Уимблдона, где уступил Джоковичу. Этот результат стал для него лучшим на турнирах Большого шлема. Берреттини является победителем пяти турниров ATP.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000), пише т ТАСС.



