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Джокович стал последним полуфиналистом US Open

Первый номер мирового рейтинга в четвертьфинале в четырех сетах обыграл итальянца Маттео Берреттини

Серб Новак Джокович обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 34-летнего Джоковича, занимающего первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В полуфинале серб встретится с представителем Германии Александром Зверевым (четвертый номер мирового рейтинга). В другом полуфинале сыграют россиянин Даниил Медведев (2) и канадец Феликс Оже-Альяссим (12).

В июле Джокович в третий раз подряд стал победителем Уимблдона и завоевал 20-й титул на турнирах Большого шлема, сравнявшись по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером. Девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open и два раза - Roland Garros. Всего на его счету 85 побед на турнирах ATP. Также сербский теннисист является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).
Джокович выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в 2021 году. В случае победы на текущем US Open он станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде. Ранее четыре самых престижных турнира за один сезон выигрывали американец Дон Бадж (1938) и австралиец Род Лейвер (1962, 1969).

Берреттини 25 лет, он занимает восьмое место в рейтинге ATP. В 2021 году теннисист впервые вышел в финал Уимблдона, где уступил Джоковичу. Этот результат стал для него лучшим на турнирах Большого шлема. Берреттини является победителем пяти турниров ATP.
US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000), пишет ТАСС.
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