Сборная Беларуси выступала в следующем составе: Черник, Швецов, Рахманов, Сачивко, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Р.Лисакович, Быков, В.Лисакович (Эбонг, 70), Климович, Скавыш (Седько, 70), пишет Интерфакс-Запад.





Счет 0:1 – это, конечно, не те антирекордные 0:8 в весеннем матче с теми же бельгийцами. Но это тоже поражение – уже пятое подряд для белорусской команды. Дружина Кондратьева делит подвал турнирной таблицы в группе Е со сборной Эстонии, выступая в роли поставщиков очков для Бельгии, Чехии и Уэльса.





Минимальная разница в счете обманчива: у белорусов не было шансов даже зацепить ничью. В первом тайме сборная Бельгии владела мячом 75% времени. Во втором, уже поведя в счете, расслабилась и дала белорусам немного подправить статистику: по итогам матча соотношение стало 69:31.





Игра была откровенно скучной, как поединок чемпионата Беларуси, и идеально подходила под определение «одни не могут, вторые – не хотят». И оставила грустное впечатление: мы в очередной раз убедились, что противостоять даже дублю бельгийцев (их состав и наполовину не был похож на сборную, выступавшую на Евро-2020) наша команда не в состоянии. И весь матч не покидало впечатление, что сборная Бельгии играет вполсилы, воспринимая встречу, как легкую прогулку. Не сильно напрягались, действовали академично, но без изюминки. Похоже на тренировку по учебнику.





Но и этого хватило: сборная Кондратьева отбивалась, как могла, изредка – примерно раз в 10 минут – пытаясь перейти в контратаку. В большинстве случаев не хватало сил даже перейти центр поля. Бельгийцы же возле ворот сборной Беларуси чувствовали себя куда большими хозяевами, чем сами белорусы. Только один пропущенный гол – это не заслуга обороны сборной Беларуси, а, скорее, следствие расслабленности бельгийцев, включивших экономичный режим.

Похоже, современная сборная Беларуси действует по одному принципу: «не проиграть крупно». А в случае очень большой удачи и вовсе сыграть вничью. Желание сберечь синицу в руках настолько велико, что о журавле в небе никто и не думает. В результате и синицы улетают, ка в матче с Уэльсом.





В результате самым важным (с турнирной точки зрения) матчем для сборной Беларуси станет гостевой поединок со сборной Эстонии, который состоится ровно через месяц, 8 октября, в Таллинне. Скорее всего, именно в нем определится команда, которая займет последнее место в группе. И команда Кондратьева в этом матче не будет явным фаворитом.





Сборная Эстонии 8 сентября сыграла вничью (0:0) с Уэльсом в Кардиффе.



