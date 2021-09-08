Витебский шансонье Илья Смунев. Фото Сергея Серебро





В интернет появилась информация о том, что известный в городе певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника.





На запрос «ННВ» из Министерства внутренних дел Российской Федерации пришел ответ, что 49-летний гражданин Беларуси уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.





О розыске Смунева Ильи Николаевича









C 2011 года Илья Смунев возглавлял Витебский центральный спортивный комплекс. Затем он стал директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта, на этой должности у него и начались проблемы.





В городе господин Смунев более всего известен, как автор песни «Витебск», в свое время часто крутившейся на местных частных тклеканалах.





Как бы то ни было, позже вместо песен о «лихих 90-х», у него появились произведения, посвященные патрульно-постовой службе милиции и работе следователей.





Апофеозом творчества витебского шансонье стал клип «Куды батька — туды я», созданный им в 2015 году во время очередных президентских выборов.