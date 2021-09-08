+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В розыск объявлен Илья Смунев — витебский шансонье, написавший песню «Куда батька — туда я»

Витебский шансонье и спортивный функционер Илья Смунев объявлен в международный розыск в связи с уголовным делом.

Витебский шансонье Илья Смунев. Фото Сергея Серебро

В интернет появилась информация о том, что известный в городе певец Илья Смунев, якобы скрылся от следствия после допроса по делу другого витебского чиновника.

На запрос «ННВ» из Министерства внутренних дел Российской Федерации пришел ответ, что 49-летний гражданин Беларуси уроженец Витебска Илья Николаевич Смунев действительно находится в розыске по уголовной статье.

О розыске Смунева Ильи Николаевича


C 2011 года Илья Смунев возглавлял Витебский центральный спортивный комплекс. Затем он стал директором Витебского областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта, на этой должности у него и начались проблемы.

В городе господин Смунев более всего известен, как автор песни «Витебск», в свое время часто крутившейся на местных частных тклеканалах.

Как бы то ни было, позже вместо песен о «лихих 90-х», у него появились произведения, посвященные патрульно-постовой службе милиции и работе следователей.

Апофеозом творчества витебского шансонье стал клип «Куды батька — туды я», созданный им в 2015 году во время очередных президентских выборов.
Источник: Сяржук Серабро
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]