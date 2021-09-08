







Школа киберспортивных тренеров_1.JPGВыпускниками Школы стали представители пяти разных городов Беларуси: Бреста, Добруша, Гомеля, Гродно и Минска – так или иначе связанные с белорусскими киберспортивными командами. На протяжении семи недель у них состоялось 14 онлайн-занятий под руководством действующих тренеров организаций Nemiga Gaming и Pavaga Gaming, а также преподавателей Высшей школы тренеров Белорусского государственного университета физической культуры, пишет interfax.by. В основу обучения легла методическая программа "Практические аспекты системы подготовки тренеров в киберспорте". Она включала лекции по семи дисциплинам: теории и методике физического воспитания, физиологии, нутрициологии, спортивной физиологии, спортивной психологии, педагогике, диетологии. Отдельное внимание было уделено особенностям игры Counter Strike: Global Offensive как киберспортивной дисциплины.

Школа киберспортивных тренеров_3.JPGВ качестве практической составляющей обучения в Школе киберспортивных тренеров состоялся турнир по CS:GO. Ученики выступили на нем в роли менеджеров команд-участниц и получили возможность продемонстрировать и испытать в деле приобретенные знания, навыки и умения. После обучения они смогут тренировать команды своих киберспортивных организаций на более высоком профессиональном уровне, чтобы обеспечивать лучшие результаты на как на локальных, так и на более значительных региональных и международных турнирах.







