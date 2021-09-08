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Фильм о гибели Руслана Салея и его хоккейной команды выйдет в прокат 9 сентября

7-го сентября 2011-го года ярославская команда "Локомотив" вылетела в Минск на первый матч сезона Континентальной хоккейной лиги. На борт поднялись в том числе и три белоруса: капитан сборной, защитник Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер Николай Кривоносов. Сразу после взлета самолет разбился. Погибло 44 человека, включая экипаж. О событиях тех сентябрьских дней рассказывает фильм "Небесная команда", прокат которой стартует в Беларуси уже в этот четверг.


Режиссёр-постановщик Владимир Алеников в качестве главных героев картины выводит преданных болельщиков команды. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, отправляются в Минск, на тот самый матч против столичного "Динамо", которому не суждено состояться, пишет Смартпресс. В фильме сделан акцент не на катастрофе, а на памяти о лучших хоккеистах КХЛ, а также на любви, которой окружали команду ее фанаты.

Консультантом спортивной драмы стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. В кадре можно будет увидеть Алексея Гуськова, Ирину Розанову, Сергея Баталова и других звезд российского кинематографа.
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