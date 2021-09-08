Белорус Евгений Оксентюк приглашен в лагерь развития "Далласа"
Белорусский нападающий Евгений Оксентюк включен в состав кэмпа развития "Далласа".
Всего в тренировках, которые будут проходить с 10 по 13 сентября, примут участие 24 игрока, сообщает пресс-служба "Старз".
Летом Оксентюк подписал с "Далласом" 3-летний контракт новичка. В прошедшем сезоне форвард выступал за "Юность", с которой стал чемпионом Беларуси. В 44 матчах за минскую команду Евгений набрал 11 (7+4) очков при 31 минуте штрафа и показателе полезности "+4", пишет "Прессбол".
20:37 08/09/2021
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