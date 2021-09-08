Паралимпийцы Алексей Талай и Игорь Бокий / Еврорадио





“Количество медалей соответствует тому, что происходит в белорусском спорте”

Вадим Кривошеев. — Почему медали не взяли? Основные причины давно известны: системные ошибки, такие как привлечение в отрасль специалистов, которые в целом не являются спортивными функционерами. Подход в финансировании спорта и управлении безусловно идёт в минус. — Это худшее выступление за всю историю [всего семь медалей. — Еврорадио]. Я назову его неудовлетворительным, кто-то более эмоциональный назовёт его провальным, — рассказывает Еврорадио экс-директор РЦОП по фристайлу, а ныне ответственный за молодёжную политику и спорт в Народном антикризисном управлении. — Почему медали не взяли? Основные причины давно известны: системные ошибки, такие как привлечение в отрасль специалистов, которые в целом не являются спортивными функционерами. Подход в финансировании спорта и управлении безусловно идёт в минус.





Причины те же самые, что и в выступлении нашей олимпийской команды. Тенденция, которая показывает отрицательную динамику в спорте в целом, она очевидна. Может быть, и хотелось нам больше, но это [количество медалей. — Еврорадио] на сегодня та цифра, которая соответствует тому, что происходит в белорусском спорте.





По мнению Вадима Кривошеева, свою роль сыграла напряжённость в белорусском обществе.





— Нужно учитывать и социально-политическую атмосферу, которая на сегодняшний день присутствует во всех отраслях, — продолжает мужчина. — Она не создаёт мотивации людям к чему-то стремиться и добиваться. В этой среде, где нагрузка психологическая в разы больше, чем физическая, самореализоваться спортсменам крайне сложно.





Думаю, что психологическое состояние нашего общества не способствует тому, чтобы люди сейчас могли показывать высокие результаты абсолютно во всех сферах, тем более если мы говорим о высоких достижениях на международном уровне.

Виноват коронавирус?

“Всё равно команда в условиях пандемии и при других объективных причинах выступила вполне достойно”, — так прокомментировал выступление спортсменов председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель. Пловцы Максим Вашкевич и Григорий Зудилов подхватили “корону” ещё до старта соревнований. В итоге Вашкевич на стометровке баттерфляем занял седьмое место, а Зудилову так и не удалось выступить. Может, если бы не коварная инфекция, то количество медалей было бы куда больше?





— Если бы коронавирус был только в Беларуси, то можно было бы об этом говорить. Но он сейчас абсолютно во всех странах. Чтобы говорить объективно, надо посмотреть их лучший результат сезона, с которым они туда ехали, и на что они там могли претендовать. Туда ехали люди в рангах действующих чемпионов мира, и своих лучших результатов сезона там не показали. Поэтому это ещё со знаком вопроса.

И “спасательный круг” не помог

В этом году пять золотых медалей Игоря Бокого не дали до конца утопить авторитет белорусской команды. Золотые медали с паралимпиад “белорусский Фелпс” привозит с 2012 года. Значит ли это, что мужчина является для чиновников от спорта своеобразным “спасательным кругом”, который постоянно берут на Паралимпиаду?





— Это атлет, на котором сегодня, в принципе, пытается выехать система, — отмечает Вадим Кривошеев. — Один спортсмен берёт пять золотых медалей, и ещё двое берут серебро и бронзу — и всё. Посмотрите — рядом Украина, традиционно завоёвано в районе ста медалей. Это говорит о системной подготовке паралимпийцев, их поддержке как категории граждан в стране. Вот вам контраст. Не будет Бокого на следующей Паралимпиаде — и кто знает, сколько будет медалей. Две, три? И не факт, что золотые.





Спортсмен Алексей Талай в Токио установил рекорд на дистанции 50 метров брассом в группе SB-1, однако занял в финальном заплыве седьмое место. Домой он приехал без медалей — неужели звезда Талая закатилась?





— Насколько я слышал из СМИ, он сильно сокрушался и обижался, и были даже в соцсетях какие-то выпады в адрес Международного паралимпийского комитета, — говорит Вадим Кривошеев. — Насколько я понял, его категорию объединили с какой-то другой категорией, и теперь бороться за медали ему стало невозможно. Но если Паралимпийский комитет принял в силу определённых обстоятельств такое решение, то не значит, что оно подстроено против Талая или ещё кого-то.





Если эта программа утверждена и будет работать дальше, то я думаю, что ему в будущем рассчитывать на более высокие места будет сложно. Как он будет самореализовываться? Он активный товарищ в медийном плане. Поддерживая Лукашенко, он пытается вовлечь свою персону в политическое поле. Я так понимаю, что таким образом человек ищет своей реализации.

Паралимпийцы зависят от чиновников?

Недавний пример: легкоатлетка Кристина Тимановская решилась и выступила против чиновников от спорта, в результате оказалась за границей. А если такое случится со спортсменами с ограниченными возможностями, то что их ждёт? И вообще, сильно ли зависят паралимпийцы от действующих белорусских властей?





— Конечно, таким людям гораздо сложнее. В их жизни и так вопросов и проблем в организации своего быта изначально больше, чем у других людей. Но потенциально да, если они претендуют на медали Паралимпийских игр, то смена их политического гражданства тоже наверняка возможна.





Но сегодня всем, кто не готов сделать шаг в плане политической миграции, теоретически могут ограничивать какие-то стимулирующие выплаты, премиальные и так далее. Все эти механизмы давно уже известны и применяются к тем, кто в любых трудовых коллективах не шагает в ногу со всеми.





Прогноз на будущее: есть ли шанс у белорусских спортсменов побить медальный “антирекорд” или, наоборот, “выстрелить” пачкой золотых медалей?





— Если в стране произойдут политические изменения, если начнут происходить политические процессы, которые начнут положительно влиять на настроения людей, прекратится насилие, преследование людей, когда это изменится — на это отреагируют абсолютно все, и спортсмены в том числе. Именно в этом залог успеха белорусов, — уверен Вадим Кривошеев.