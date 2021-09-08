Згировский, Борисюк, Остапенков и Арутюнян вошли в состав сборной Беларуси на матчи Кубка Дэвиса
18-19 сентября противостоять белорусам будет команда Аргентины.
Александр Згировский. Фото: pressball.by
Объявлены составы команд на матчи сборных Аргентины и Беларуси в первом раунде Кубка Дэвиса в новом сезоне.
Команду Беларуси представят дебютанты: Александр Згировский (1138, ATP), Мартин Борисюк (1325, ATP), Даниил Остапенков и Эрик Арутюнян.
В составе сборной Аргентины является Диего Шварцман (14, ATP), Федерико Кория (62, ATP), Гвидо Пелья (85, ATP), Орасио Себальос и Максимо Гонсалес.
Встреча сборных Беларуси и Аргентины пройдет 18-19 сентября в Буэнос-Айресе, пишет Спортарена.
Источник: Ирина Т.
19:51 08/09/2021
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