Фото: афганским женщинам запретят заниматься спортом (Getty Images)





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.





По его словам, женщинам будет запрещено заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело".





"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которых их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело", - заявил Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.





Он добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.





Напомним. что боевики "Талибана" обязали обучающихся в частных университетах и колледжах женщин во время занятий носить закрывающий лицо головной убор - никаб











