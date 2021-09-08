



Сборная Бельгии — прекрасная команда. Для них четвертьфинал EURO — неудача, у нас же другой мир. Наверное, уступить одной из лучших команд мира не зазорно. Белорусские мартовские реалии — 0:8. Только и бельгийцы тогда были в топе рейтинга ФИФА.





Для Михаила Мархеля тот матч стал последним во главе сборной. Отставка специалиста назревала намного раньше. Казалось, что он просто не справлялся со столь ответственной должностью. Бельгия абсолютно закономерно вбила последний гвоздь.





"0:8? Это реальное соотношение сил на данный момент. Наш уровень и результат отсутствия плана на игру. Наверное, все-таки нужно его иметь, когда играешь с такими командами. А не просто выходить на поле. И все", — сказал Иван Маевский после того унизительного поражения.





За спасение плачевной ситуации взялся Георгий Кондратьев, который ранее работал ассистентом в штабе Мархеля. На помощь пришел Олег Радушко, "Городея" которого прекратила существование.





Дубль Юрченко итальянцам в Борисове, бронза молодежного Евро, Олимпиада в Лондоне. Все эти успехи напрямую связаны с фамилией Кондратьева. Позже была и национальная сборная. Там было не все идеально.





"Если вы думаете, что придет другой специалист и что-то изменит? Мы к чему шли 25 лет, к тому и пришли… Юноши всем проигрывают. В России выступает два человека, остальные — в глубоком запасе. Мы уже отстали почти навсегда от ведущих стран", — цитата Кондратьева из далекого 2014 года.





Новая страница





Как Кондратьев менял сборную? Начал с поражения от азербайджанцев в товарищеском матче. Откровенно слабая игра дома. Оборонительная схема с тремя центральными защитниками. Гости нанесли аж 22 удара, белорусы ответили только шестью. Гол Шейдаева в добавленное время принес сборной Азербайджана победу. Серьезный удар по самолюбию. До официальных матчей было три месяца.





Матчи против Чехии и Уэльса





В гостях против чехов получалось в основном только обороняться. Удары 24 — 7 в пользу хозяев. Победный гол Барака и ничего в ответ от белорусов. Всего два выстрела в створ, у участников последнего EURO таких было шесть. В матче с валлийцами вышло лучше. Правда, те же семь ударов, два в створ, но получилось дважды забить. Валлийцы 17 ударов, из них семь в створ. Бейл сделал хет-трик. Хладнокровная реализация двух пенальти, индивидуальное мастерство в концовке. Третье поражение команды Кондратьева.





Кадровые изменения





Год назад карьеру в сборной завершили такие заслуженные игроки, как Нехайчик, Драгун, Мартынович. Перестали вызываться Маевский и Поляков. Стасевич отпал сам собой из-за проблем в "Шахтере". В БАТЭ случилась эпидемия, как итог ни одного игрока в сборной.





"Там, к сожалению, сейчас мало кандидатов. Нам очень нужен был Женя Яблонский, однако он, увы, переболел, и мы решили не вызывать его на этот сбор..." — резюмировал Кондратьев.





Про новые лица в отборочных матчах писать нет смысла. Их достаточно, но почти все игроки привлекались к сборной ранее. Абсолютный дебютант на поле лишь один — 31-летний Рахманов. Он сыграл с чехами.





Проблема на вратарской позиции





Хаткевич перед игрой со сборной Чехии заболел коронавирусом. В итоге безальтернативно первым номером стал Черник. В очном матче высшей лиги Сергей смотрелся увереннее молодого конкурента Павлюченко. Наверное, выводы делались по этой игре, ибо Черник совсем недавно отвоевал место в основе "горняков".





Голкипер встречу с чехами начинал нервно, несколько раз ошибался на выходах. Но пропустил всего один гол. С валлийцами горняк привез пенальти и не успел среагировать на удар Бейла. Мог стать героем встречи и спасти ничью, но вышел ляп. Интересно, на кого падет выбор в последней игре. Получит ли шанс Павлюченко?





Новая линия обороны





Бегунов, Швецов, Сачивко, Золотов начинали оба матча в старте. Правым центральным сначала был Рахманов, во второй игре Хадаркевич. Появилась определенность с самой важной линией — оборонительной. Четыре игрока начинали оба матча в старте.





В центре поля в первой игре выходили Антилевский, Климович, Корзун, Эбонг. Травму получил Корзун. Его заменил Быков во второй встрече. Вместо Антилевского вышел Седько. Ротация точечная, как и в обороне, тренеры ищут постоянства.





Лисакович как лидер





Нападающий "Локомотива" провел не лучший матч с чехами, хотя отметить в той игре особенно некого, и прекрасно сыграл против валлийцев. Мяч с пенальти и голевая передача. Форвард очень старался, разгонял атаки, помогал партнерам создавать моменты. Такие матчи должны пойти на пользу игроку для дальнейшего прогресса. Лисакович уверенно выиграл конкуренцию за место в старте у Скавыша, лучшего игрока страны прошлого сезона. Максим сыграл лишь несколько минут в обоих матчах.





На клубном уровне Лисакович пока не игрок старта. Один забитый мяч после пяти выходов на замену. В "Локомотиве" у него очень серьезный конкурент на острие атаки. Федор Смолов забил шесть голов в шести матчах РПЛ. Вернулся в сборную России, и уже успел отличиться, забив мальтийцам.





Можно сказать, заочная конкуренция. Чем ответит Виталий?





Вновь не основной состав Бельгии





Бельгийцы решили не везти в Казань основных игроков. Куртуа, Фертонген, Менье, Вицель, Карраско отправились в свои клубы. Лукаку сыграл 100-й матч за сборную, забил 67-й мяч. Но топ-форвард успел обнулить желтые карточки и вновь не сыграет против белорусов. Из звезд, возможно, выйдет Эден Азар.





Повторятся ли 0:8?





Скорее нет, чем да. В последних матчах у Кондратьева был четкий план — сыграть надежно в обороне. У команды появился костяк. Есть кому попытать счастья на контратаках.





Будет ли пятое поражение сборной подряд? Все к этому идет. Есть надежда, что на этот раз будет более достойная игра. Но не более того. Рассчитывать даже на ничью, наверное, не приходится.





Сборная Беларуси проиграла четыре матча подряд, общий счет — 3:14. Да, запущен процесс обновления команды. В октябре могут добавиться игроки БАТЭ. Возможно, вернется кто-то из ветеранов. Но глобальных изменений в ближайшее время ждать не стоит. Резервов особых нет. Цитата Кондратьева из 2014 актуальна по сей день.





Как говорится, лучшее впереди...







