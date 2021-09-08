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В ФХБ назвали дисквалификацию своего шефа "недопустимой"

Федерация хоккея Беларуси опубликовала комментарий относительно решения Международной федерации хоккея о дисквалицикации главы ФХБ

"ФХБ считает недопустимой позицию ИИХФ по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление  со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова.

Полагаем, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим на ИИХФ давлением политических сил, а факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные ИИХФ на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета.

Вместе с тем, ФХБ ценит работу, проведенную Дисциплинарной коллегией ИИХФ по всестороннему расследованию инцидентов, связанных с председателем организации Дмитрием Басковым, и решение международной организации об отсутствии доказательств причастности функционера к инциденту, произошедшему в Минске 11 ноября 2020 года (речь о жестоком избиении Романа Бондаренко, после которого он умер, не приходя в сознание - прим. ред.)

В ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления ИИХФ в отношении председателя ФХБ Дмитрия Баскова в Спортивном арбитражном суде (CAS) Лозанне. 

Его избрание на должность председателя национальной федерации хоккейной общественностью Беларуси было легитимным и соответствующим уставным нормам ФХБ, а члены выборной конференции выразили единогласное и безоговорочное доверие Баскову в качестве главы ФХБ.

На данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту председателя федерации хоккея Беларуси", - говорится в заявлении ФХБ.
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