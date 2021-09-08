Международная федерация хоккея дисквалифицировала главу ФХБ Дмитрия Баскова
Международная федерация хоккея на пять лет дисквалифицировала главу ФХБ Дмитрия Баскова. 1
Басков отстранен от всех национальных и международных хоккейных мероприятий на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года, сообщается на офицальнос сайте IIHF.
"Решение было принято в результате длившегося девять месяцев расследования, проведенного Дисциплинарным советом ИИХФ, который установил, что Басков нарушил Кодекс поведения ИИХФ: угрожал беларуским спортсменам и дискриминировал их из-за их политических убеждений, а также злоупотреблял своими служебными полномочиями для поддержки Лукашенко", цитирует федерацию kyky_org
14:09 08/09/2021
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