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US Open. Крейчикова объяснила, почему она проиграла Соболенко

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о проблемах физического свойства, с которыми она столкнулась на открытом чемпионате США.

"Я видела где-то, что в последнее время я провела 104 или 105 матчей. На самом деле это очень много. Я не ожидала, что буду играть на таком высоком уровне. В какой-то момент мне точно придется остановиться, мне нужно отдохнуть. 

Сейчас действительно трудно сказать, потому что впереди еще так много турниров. Мне нужно составить хорошее, удобное расписание.

Я не предполагала, что я буду игроком из топ-10, давать пресс-конференцию в одном из главных залов. Все это просто замечательно. 

Конечно, я должна буду сделать паузу в какой-то момент. Мне нужно лучше планировать турниры, особенно на следующий год, чтобы в конце сезона у меня осталось больше сил", — цитирует официальный сайт "US Open".

В четвертьфинале Крейчикова уступила Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.
Источник: pressball.by
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