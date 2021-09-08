"Я видела где-то, что в последнее время я провела 104 или 105 матчей. На самом деле это очень много. Я не ожидала, что буду играть на таком высоком уровне. В какой-то момент мне точно придется остановиться, мне нужно отдохнуть.





Сейчас действительно трудно сказать, потому что впереди еще так много турниров. Мне нужно составить хорошее, удобное расписание.





Я не предполагала, что я буду игроком из топ-10, давать пресс-конференцию в одном из главных залов. Все это просто замечательно.





Конечно, я должна буду сделать паузу в какой-то момент. Мне нужно лучше планировать турниры, особенно на следующий год, чтобы в конце сезона у меня осталось больше сил", — цитирует официальный сайт "US Open".





В четвертьфинале Крейчикова уступила Арине Соболенко со счетом 1:6, 4:6.







