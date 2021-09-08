"Оренбург" официально объявил о подписании контракта с белорусом Юрией Ковалевым
Перед дедлайном трансферного окна ФК "Оренбург" заключил соглашение и дозаявил полузащитника сборной Беларуси Юрия Ковалева, — говорится в сообщении на сайте клуба.
Юрий Ковалев (Беларусь), полузащитник 1993 г.р.
Выступал за "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Арсенал" (Тула), молодежную и национальную сборные Беларуси.
После девяти туров нынешнего чемпионата ФНЛ "Оренбург" имеет 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от московского "Торпедо".
08:42 08/09/2021
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