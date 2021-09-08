



Юрий Ковалев (Беларусь), полузащитник 1993 г.р.





Выступал за "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Арсенал" (Тула), молодежную и национальную сборные Беларуси.





После девяти туров нынешнего чемпионата ФНЛ "Оренбург" имеет 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от московского "Торпедо".