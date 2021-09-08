+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Оренбург" официально объявил о подписании контракта с белорусом Юрией Ковалевым

Перед дедлайном трансферного окна ФК "Оренбург" заключил соглашение и дозаявил полузащитника сборной Беларуси Юрия Ковалева, — говорится в сообщении на сайте клуба.


Юрий Ковалев (Беларусь), полузащитник 1993 г.р.

Выступал за "Шахтер" (Солигорск, Беларусь), "Арсенал" (Тула), молодежную и национальную сборные Беларуси.

После девяти туров нынешнего чемпионата ФНЛ "Оренбург" имеет 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на четыре очка от московского "Торпедо".
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]