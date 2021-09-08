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Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал во втором подряд турнире "Большого шлема"

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал открытого чемпионата США.


В четвертьфинале она была сильнее представительницы Чехии Барборы Крейчиковов — 6:1, 6:4. И оказалась в полуфинале второго кряду турнира "Большого шлема"! Аналогичный успех случился с Ариной на "Уимблдоне".

Это многое значит. Я люблю бывать в Нью-Йорке, и открытый чемпионат США — один из моих любимых "шлемов". Я смотрела матчи Крейчиковой и увидела, что она играет очень хорошо. Она очень стабильная в этом году. Я пыталась сосредоточиться на себе и возвращать как можно больше мячей. Думаю, сегодня это сработало очень хорошо, — приводит слова Соболенко официальный сайт "US Open".

В полуфинале турнира Соболенко сыграет с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.
Прессбол
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