



В четвертьфинале она была сильнее представительницы Чехии Барборы Крейчиковов — 6:1, 6:4. И оказалась в полуфинале второго кряду турнира "Большого шлема"! Аналогичный успех случился с Ариной на "Уимблдоне".





Это многое значит. Я люблю бывать в Нью-Йорке, и открытый чемпионат США — один из моих любимых "шлемов". Я смотрела матчи Крейчиковой и увидела, что она играет очень хорошо. Она очень стабильная в этом году. Я пыталась сосредоточиться на себе и возвращать как можно больше мячей. Думаю, сегодня это сработало очень хорошо, — приводит слова Соболенко официальный сайт "US Open".





В полуфинале турнира Соболенко сыграет с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая в своем четвертьфинальном матче обыграла украинку Элину Свитолину.