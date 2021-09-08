ФИФА открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола и Ассоциации футбола

ФИФА открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу инцидента, произошедшего во время матча квалификации чемпионата мира-2022.