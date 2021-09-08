ФИФА открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола и Ассоциации футбола
ФИФА открыла дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу инцидента, произошедшего во время матча квалификации чемпионата мира-2022.
Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом ФИФА, сообщает пресс-служба федерации.
Власти Бразилии хотели депортировать четырех футболистов сборной Аргентины, заподозрив Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо в пересечении границы с нарушениями.
Дело в том, что все футболисты выступают за английские клубы. А лица, прибывающие в страну из Великобритании, должны пройти 10-дневный карантин. Полицейские приезжали в отель, где находились игроки аргентинской сборной, но они уже уехали на матч. Позже полицейские и сотрудники миграционной службы подошли к полю. Аргентинцы после долгих переговоров решили покинуть стадион. Сам матч был официально приостановлен, а через некоторое время аргентинская команда вылетела домой, пишет pressball.by
08:27 08/09/2021
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