БТ не будет показывать матчи Лиги Чемпионов
Групповой раунд турнира стартует на следующей неделе. Однако в программе спортивного телеканала «Беларусь 5» матчи Лиги чемпионов отсутствуют.
Также в программу не включены трансляции других турниров Кубка Европы - Лиги Европы и Лиги конференций. Белтелерадиокомпания постоянно покупала права на показ матчей Лиги чемпионов с сезона 2003/2004. До этого белорусские зрители в основном смотрели трансляции турнира на российских каналах, пишет blizko.by
08:04 08/09/2021
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