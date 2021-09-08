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БТ не будет показывать матчи Лиги Чемпионов

Групповой раунд турнира стартует на следующей неделе. Однако в программе спортивного телеканала «Беларусь 5» матчи Лиги чемпионов отсутствуют.

Также в программу не включены трансляции других турниров Кубка Европы - Лиги Европы и Лиги конференций. Белтелерадиокомпания постоянно покупала права на показ матчей Лиги чемпионов с сезона 2003/2004. До этого белорусские зрители в основном смотрели трансляции турнира на российских каналах, пишет blizko.by
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