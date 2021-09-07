



"Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания.





За эти три года он многое вложил в "Ювентус", отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.





"Ювентус" находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.





Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому", - сказал Буффон, пишет ru.oxu.az.







