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Буффон: Роналду очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон, ранее выступавший за "Ювентус", высказался о форварде Криштиану Роналду, который этим летом покинул туринский клуб и вернулся в "Манчестер Юнайтед".


"Не думаю, что болельщики должны чему-то удивляться. У Роналду репутация профессионала невероятного уровня. Криштиану очень высокого мнения о себе, и у него для этого есть все основания.

За эти три года он многое вложил в "Ювентус", отлично играя и забивая много голов. Я не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много думал об этом.

"Ювентус" находится на переходной стадии. Я не знаю, связано ли это со сменой поколений или просто со сменой костяка. Приходится что-то терять, когда такие вещи происходят.

Когда у команды такой тренер, как Массимилиано Аллегри, то она если и не добьется цели, то будет максимально близка к этому", - сказал Буффон, пишет ru.oxu.az.
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