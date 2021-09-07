Роналдо сравнил Мбаппе с собой





«Да, у него те же характеристики, что и у меня. У него сумасшедшие качества, замечательная техника, которой он обладает даже на высокой скорости.





Он еще молод, но прошел уже большой путь. Мне нравится Килиан, я его поддерживаю», – сказал бразилец в интервью DAZN, пишет Sports.ru.











