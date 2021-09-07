Сергей Костицын заключил контракт с "Чиксередой"

Белорусский форвард Сергей Костицын заключил контракт с "Чиксередой", выступающего одновременно в двух лигах: эрсте-лиге (там новый клуб Сергея является действующим чемпионом) и внутреннем чемпионате Румынии.