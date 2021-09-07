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Сергей Костицын заключил контракт с "Чиксередой"

Белорусский форвард Сергей Костицын заключил контракт с "Чиксередой", выступающего одновременно в двух лигах: эрсте-лиге (там новый клуб Сергея является действующим чемпионом) и внутреннем чемпионате Румынии.



В прошлом месяце Костицын 176 очкам в НХЛ и 167 в КХЛ добавил четыре шайбы в Кубке Руслана Салея и стал лучшим снайпером турнира в составе "Шахтера", вдобавок к этому Сергей стал лучшим снайпером "финала четырех", отмечает телеграм-канал "Хоккейная варка", пишет "Прессбол".
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