Английские клубы летом потратили на трансферы больше миллиарда долларов. В топ-10 по тратам Россия и Турция
Английские клубы в летнее трансферное окно потратили на переходы больше миллиарда долларов.
Статистику опубликовала пресс-служба ФИФА. В топ-10 по тратам в Европе вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Россия, Португалия, Турция и Нидерланды.
Больше всех заработали на трансферах клубы Германии — почти 500 млн долларов. В топ-5 Франция, Англия, Италия и Испания, пишет Прессбол.
19:02 07/09/2021
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