+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Английские клубы летом потратили на трансферы больше миллиарда долларов. В топ-10 по тратам Россия и Турция

Английские клубы в летнее трансферное окно потратили на переходы больше миллиарда долларов.



Статистику опубликовала пресс-служба ФИФА. В топ-10 по тратам в Европе вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Бельгия, Россия, Португалия, Турция и Нидерланды.

Больше всех заработали на трансферах клубы Германии — почти 500 млн долларов. В топ-5 Франция, Англия, Италия и Испания, пишет Прессбол.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]