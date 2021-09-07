







Решение эксперты обосновали тем, пишет interfax.by, что эта дисциплина танцевального спорта весьма популярна у молодежи.





"Для многих участников это будет также хорошей проверкой сил перед Олимпийскими играми в Париже, в программу которых также входит брейк-данс", - отметили в пресс-службе НОК.





III Европейские игры пройдут в польском Кракове в 2023 году.





Европейские игры проводятся каждые четыре года. В 2019 году игры принимал Минск.







