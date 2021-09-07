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Брейк-данс включён в предварительную программу Европейских

В программе III Европейских игр будет брейк-данс. Такое решение приняли Европейские олимпийские комитеты (ЕОК), Международная федерация танцевального спорта и оргкомитет III Европейских игр 2023 года, сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.



Решение эксперты обосновали тем, пишет interfax.by, что эта дисциплина танцевального спорта весьма популярна у молодежи.

"Для многих участников это будет также хорошей проверкой сил перед Олимпийскими играми в Париже, в программу которых также входит брейк-данс", - отметили в пресс-службе НОК.

III Европейские игры пройдут в польском Кракове в 2023 году.

Европейские игры проводятся каждые четыре года. В 2019 году игры принимал Минск.
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