"Впоследствии я узнал, что Салея клуб отпустил в Минск, разрешил ему отдельно уехать. Он должен был поехать заранее на машине, видимо, отсюда и возникли слухи, что его нет на борту. Но то ли Руслан решил не отрываться от команды, то ли рассчитал, что приедет на машине не сильно раньше, чем остальные прилетят на самолете. В итоге остался и сел вместе с ними на борт.





Судьба. Очень обидно это вспоминать. Светлый парень и настоящий профессионал. Я с ним не так много работал, в 2002 году он был в НХЛ, а я в сборной. Салей прилетел к нам на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити и внес неоценимый вклад в то, что мы заняли четвертое место", — цитируют Крикунова "Известия".











