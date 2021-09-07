+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Саппоро может принять Олимпиаду 2030 года

Зимние Олимпийские игры 2030 года могут пройти в Саппоро (Япония). Об этом заявила глава Оргкомитета летних Олимпийских игр 2020 года в Токио Сэйко Хасимото.


"Саппоро определенно будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года, — приводит слова Хасимото Inside the Games. — Надеюсь, что это станет реальностью. Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет еще одни летние Олимпийские игры", — приводит слова Хасимото Inside the Games.

Также на проведение Игр-2030 претендуют Барселона (Испания) и Солт-Лейк-Сити (США). Напомним, что Саппоро принимал Олимпиаду 1972 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]