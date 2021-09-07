



"Саппоро определенно будет кандидатом на проведение зимней Олимпиады 2030 года, — приводит слова Хасимото Inside the Games. — Надеюсь, что это станет реальностью. Кроме того, если возможно, мы надеемся, что в ближайшем будущем Япония примет еще одни летние Олимпийские игры", — приводит слова Хасимото Inside the Games.





Также на проведение Игр-2030 претендуют Барселона (Испания) и Солт-Лейк-Сити (США). Напомним, что Саппоро принимал Олимпиаду 1972 года.