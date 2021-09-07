Белорусский гроссмейстер рассказал « Народной Воле », почему он уже полгода живет с семьей в соседней стране.





Владислав Ковалев должен был участвовать в чемпионате Беларуси, но за несколько часов до старта принял решение отказаться от участия в турнире.





«Это было довольно неожиданное решение и для меня самого — — рассказывал гроссмейстер «Народной Воле». — Еще утром я намеревался участвовать в чемпионате, специально готовился к нему, собираясь стать победителем. Не было никаких предварительных планов отказываться от первенства и готовить какой-то демарш. Но меня к этому подтолкнули.





Во время открытия чемпионата ко мне подошла заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки и вручила дополнительное соглашение к контрактам спортсменов. В документе был прописан ряд ограничительных пунктов, которых ранее не было. Насколько я понял, это было связано с событиями, произошедшими в стране после выборов, и с тем, что многие спортсмены высказали свою позицию, которая отличается от «генеральной».





Конечно, меня возмутили эти ограничения. У нас есть Конституция, а люди имеют право на защиту своих конституционных прав. Почему какие-то спортивные чиновники ограничивают мои права?





Одним словом, я отказался подписывать дополнительное соглашение, за что меня сразу же пригрозили уволить. Пришел домой, еще раз все взвесил, обо всем подумал и решил, что такой документ подписывать не буду.





Кроме того, принял решение вообще не участвовать в чемпионате. И это был правильный ход. Вместе со мной отказались выступать на первенстве еще несколько шахматистов».





После увольнения из Центра олимпийской подготовки по соглашению сторон Владислав Ковалев работал сам на себя. Открыл шахматную онлайн-школу, и это было определенным источником дохода.





А в начале этого года шахматист сообщил, что покинул Беларусь.





«Один спортивный чиновник мне сказал: «Вы же понимаете, что, если подписали письмо против насилия, вы не сможете здесь находиться», — рассказал Владислав. — Я ответил: «Понимаю, но отзывать свою подпись не буду». Иного варианта у меня не было, а потому и уехал».





Гроссмейстер больше не представляет Беларусь в шахматных соревнованиях. Напротив его фамилии в официальном рейтинг-листе указано: Международная федерация шахмат (FIDE).





Кстати, недавно команда «Свободные шахматисты Беларуси» стала победителем онлайн-турнира в первом дивизионе Бундеслиги на одной из шахматных игровых платформ. За команду выступают такие известные белорусские шахматисты, как Владислав Ковалев, Андрей Жигалко, Евгений Агрест, Евгений Подольченко, Дмитрий Буланов, Валерий Казаковский…





— По-прежнему живу в России, занимаюсь своей шахматной школой, — рассказывает Владислав. — Иногда на какие-то турниры выезжаю. Пандемия, безусловно, внесла коррективы в график соревнований, но кое-что проходит. Хотя на все сто процентов не можешь быть уверен, что турнир состоится, даже если раньше об отмене никто и не заявлял. Поэтому очень сложно что-то планировать на более-менее далекую перспективу. Как говорят, живем сегодняшним днем.





— За сборную Беларуси выступать уже не будете?





— На данный момент не собираюсь, тем более что за полгода, как уехал из страны, от Белорусской федерации шахмат со мной никто не выходил на связь. Абсолютно никаких предложений, поэтому я это расцениваю так. Не нуждаются в моих услугах? Так зачем мне выступать за сборную, если не предлагают?





— От других стран предложений не было?





— Предложения были, но, скажем так, не конкретные. Поэтому пока принимаю участие в турнирах в статусе нейтрального игрока.





— А с представителями Федерации шахмат России не говорили?





— Не вижу большого смысла, так как в России хватает и своих сильных шахматистов. Думаю, я им не очень нужен, да и мне это особо не нужно.





Поэтому просто живу в России, занимаюсь своими делами, и мне здесь нравится. Даже и не знаю, возвращаться ли в Беларусь. Пока таких планов нет.





Здесь меня ценят больше, чем дома, здесь и шахматы популярнее, чем в Беларуси. Постоянно приглашают на различные мероприятия, на самом деле относятся как к гроссмейстеру.





— Адаптация к новому месту прошла нормально?





— Без всяких проблем. Я постоянно разъезжаю по турнирам, поэтому для меня жизнь в другой стране и смена места дислокации — привычное дело. Тем более что и жена переехала вместе со мной, так что не скучаю в одиночестве.