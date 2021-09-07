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Генменеджер минского "Динамо": шведский вектор? Не думаю, что мы создали какую-то группировку

Генеральный менеджер минского "Динамо" Сергей Сушко рассказал о "шведском векторе" при формировании состава "зубров".


- Почему был выбран шведский вектор?

- Нельзя сказать, что выбирали какой-то вектор. Подписали одного-второго шведа, а потом, когда продолжили искать игроков высокого уровня, можно сказать, отдали предпочтение им, чтобы игрокам было комфортно, чтобы не было проблем с коммуникацией. Не думаю, что мы создали какую-то группировку. Все они ребята жизнерадостные, общительные. Думаю, эта компания принесет пользу "Динамо".

- Белорусы не будут притеснены игровым временем?

- На этот вопрос точнее ответит тренерский штаб. В последние годы мы видели, что белорусы, которые заслуживали игровое время, получали его. И это не зависело от возраста игроков. Результат, конечно, важен для минского "Динамо", но еще перед клубом стоит цель развивать молодежь, давать ей качественную игровую практику, чтобы в дальнейшем они приносили максимальную пользу национальной сборной, — сказал Сушко в программе "Ясно о хоккее", цитирует hockey.by.
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