



- Почему был выбран шведский вектор?





- Нельзя сказать, что выбирали какой-то вектор. Подписали одного-второго шведа, а потом, когда продолжили искать игроков высокого уровня, можно сказать, отдали предпочтение им, чтобы игрокам было комфортно, чтобы не было проблем с коммуникацией. Не думаю, что мы создали какую-то группировку. Все они ребята жизнерадостные, общительные. Думаю, эта компания принесет пользу "Динамо".





- Белорусы не будут притеснены игровым временем?



