Из материалов следствия следует, что 3 апреля 2021 года Шарманов присутствовал на “Чижовка-Арене” на хоккейном матче между командами "Гомель" и “Юность-Минск”. Там же, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сорвал с флагштока и сбросил государственный белорусский флаг.





Обвиняемый сообщил суду, что прибыл на “Чижовка-арену” около 17.00, прошел досмотр. Говорит, что не был в состоянии алкогольного опьянения.





“Когда музыкант, который играл на барабанах в группе поддержки, бросил в сторону команды палочки, я спустился, поднял палки и передал их барабанщику. Внизу на перилах висело полотнище государственного флага и флаг хоккейного клуба “Гомель”. Я был огорчен плохой игрой команды, которая проигрывала 3:0, разозлился, сорвал флаг и бросил его вниз. У меня не было прямого умысла на это, просто не справился с эмоциями”, — рассказывает он.





Его задержали, и с 5 по 8 апреля мужчина находился в изоляторе временного содержания.





Свою вину Михаил Шарманов признал частично.





“Я сказал им, что был пьян, оговорил себя, хотел дать нужные показания и уехать домой, раскаиваюсь. Следователь сказал, если ты не скажешь как надо, ты никогда не выйдешь. Мое моральное состояние было нестабильным”, — рассказал он.





Затем в суде допрашивали свидетелей. Бухгалтер Пигун заявила,что в тот день была на матче, сидела напротив государственного флага, который был привязан. Болела за команду Гомеля. В перерыве подош � обвиняемый, дернул флаг и бросил его на землю. Парни говорили, что он молодец, он помахал им и пошел дальше мимо второго флага.





Девушка Юлия подняла флаг, повесила назад и сказала, что будет вызывать милицию. Обвиняемый ушел.





Следующий свидетель Юлия Малова также была на стадионе вместе с ребенком.





“Я являюсь патриотом Беларуси, мы участвуем в автопробегах. Это мы вывесили государственный флаг и флаг патриотов Беларуси. А когда тот сорвал флаг, я сфотографировала его, он закрывал лицо руками. Я спросила: “Зачем ты это сделал?” — рассказала свидетельница.





Прокурор запросил для обвиняемого Шарманова штраф в размере 300 базовых величин, это примерно 3,5 тысячи долларов.





Защитница предлагала обойтись общественными работами.





Судья огласила приговор — два месяца общественных работ.